Lega Toscana nominati sei nuovi responsabili regionali dei dipartimenti

La Lega Toscana annuncia i sei nuovi responsabili dei dipartimenti regionali. Il coordinatore, il senatore Manfredi Potenti, ha confermato i nomi durante una riunione. I nuovi responsabili prenderanno in mano le diverse aree del partito, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio. La nomina arriva in un momento di rinnovamento per il partito in regione.

FIRENZE – Sei nuovi capi di dipartimento per la Lega Tocana regionale. Li ha annunciato il coordinatore regionale dei dipartimenti del partito, il senatore Manfredi Potenti. “Con soddisfazione comunico la nomina di sei nuovi responsabili regionali dei Dipartimenti della Lega Toscana che sono complessivamente trenta – dice – Sei nuove competenze tra cui in particolare; Luis Micheli Claviere, sarà responsabile regionale del dipartimento cultura, Letizia Faggi, si occuperà di sport, Rubina Baldecchi sarà la nuova referente toscana del dipartimento tutela del benessere degli animali, Luca Baroncini curerà il dipartimento del motorismo storico, Massimo Bisconti, fungerà da responsabile del dipartimento politiche della montagna e Beatrice Berti coordinerà quello relativo alla famiglia.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

