nominati i nuovi vicari per la diocesi di imperia albenga

Il Vescovo Guglielmo ha firmato il nuovo decreto per la diocesi di Imperia-Albenga. L’atto ufficiale arriva in occasione della Festa della Presentazione del Signore, il 2 febbraio, e definisce la struttura pastorale per i prossimi cinque anni. Sono stati nominati anche i nuovi vicari che guideranno le parrocchie fino al 2030.

Il 2 febbraio, in occasione della Festa della Presentazione del Signore, il Vescovo Guglielmo ha firmato il decreto ufficiale che ridefinisce la struttura pastorale della Diocesi di Imperia-Albenga per il prossimo quinquennio, dal 2026 al 2030. Il passaggio non è solo amministrativo: è un atto di profonda attenzione al tessuto parrocchiale, alla continuità del servizio spirituale e all’equilibrio tra tradizione e innovazione. A guidare le zone più significative del territorio ligure, da Alassio a Porto Maurizio, sono stati nominati nuovi Vicari foranei, responsabili della supervisione delle parrocchie all’interno di ciascun circondario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

