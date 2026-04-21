DiMartedì le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 21 aprile 2026 su La7

Stasera, 21 aprile 2026, torna su La7 il talk show DiMartedì, condotto da Giovanni Floris. La trasmissione va in onda ogni martedì sera in prima serata e in questa puntata sono previsti vari ospiti. Le anticipazioni indicano che il programma affronterà temi di attualità e politica, con interventi di personaggi pubblici e analisi degli eventi recenti. La puntata si concentrerà sulle principali notizie della settimana.

DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 21 aprile 2026, su La7. DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 21 aprile 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 21 aprile 2026, di DiMartedì. DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 21 aprile 2026 su La7 Notizie correlate DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 7 aprile 2026 su La7DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 7 aprile 2026, su La7 DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 7 aprile... DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 14 aprile 2026 su La7DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 14 aprile 2026, su La7 DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 14 aprile... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sigfrido Ranucci: Trump non è lucido, il problema è che il Presidente dello Stato più importante al mondo; Grande Fratello Vip: le anticipazioni della puntata di martedì 14 aprile; diMartedì, condotto da Giovanni Floris; Ranucci, Report pubblicherà inchiesta esplosiva sul caso Epstein: ''Lascerà il segno''. DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 21 aprile 2026 su La7DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 21 aprile 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il ... tpi.it diMartedì, Nicola Gratteri e Sergio Rizzo tra gli ospitidiMartedì: Giovanni Floris torna in prima serata con l'analisi sul futuro politico di Giorgia Meloni. Nicola Gratteri e Sergio Rizzo ospiti ... davidemaggio.it Martedì 21 aprile, alle ore 23, il procuratore Nicola Gratteri sarà ospite di Giovanni Floris, su La7, nel corso della trasmissione “DiMartedì” - facebook.com facebook Trump contro Meloni, Saviano: "La premier potrebbe trarre vantaggio dalla crisi" #dimartedì x.com