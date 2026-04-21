Dilettanti a chi? Giochi sulla neve e gelo nel calcio

Il calcio italiano si trova ancora una volta sotto i riflettori per le sue prestazioni inaspettate, con partite giocate in condizioni di neve e gelo. Le formazioni dilettantistiche si sono presentate in campo affrontando le avverse condizioni meteorologiche, sfidando le aspettative e i pronostici. Le gare del campionato si sono svolte in ambienti complicati, mettendo alla prova la resistenza e le capacità tecniche dei giocatori, anche a livello amatoriale.

Lo sport del 2026 sovverte, ancora una volta, i pronostici e i pregiudizi italiani. Il calcio, sport nazionale per eccellenza, regala sconfitte. Ancora una volta salta, infatti, la qualificazione ai mondiali. Al posto della Svezia del 2018 è il turno della Bosnia. Ma il risultato non cambia. E mentre il calcio va a caccia di colpevoli e di rimpiazzi, dopo il successo dell’Europeo del 2021 firmato da Mancini (e Vialli) contro un’Inghilterra delusa in casa, i confronti più impietosi vengono dagli altri sport. Quelli “dilettantistici“ che regalano primati e soddisfazioni. I giochi olimpici invernali di Milano-Cortina, aperti il 6 febbraio, portano in dote all’Italia 30 medaglie.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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