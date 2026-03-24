Italia nel gelo improvviso | torna l’inverno tra neve e temporali intensi

Un’ondata di aria artica ha provocato un brusco calo delle temperature in Italia, portando condizioni meteorologiche estreme. Nelle ultime ore si sono verificati temporali intensi e fiocchi di neve sono scesi anche a quote basse, creando un cambiamento repentino rispetto alle condizioni precedenti. La situazione interessa diverse regioni del paese, con previsioni di ulteriori sviluppi nelle prossime ore.

Roma - Un’irruzione di aria artica cambia lo scenario meteo in poche ore, con crollo delle temperature, fenomeni estremi e rischio neve fino a quote molto basse. Una nuova e intensa ondata di freddo tardivo è pronta a investire l’Italia, riportando condizioni tipicamente invernali dopo un periodo più mite. Nelle prossime ore, l’arrivo di aria artica sul Mediterraneo favorirà la formazione di un profondo vortice ciclonico, destinato a determinare un brusco peggioramento del meteo su gran parte del Paese. Il minimo depressionario si formerà a ridosso delle Alpi per poi spostarsi verso il medio Adriatico, con valori di pressione fino a 992 hPa. Il fronte perturbato coinvolgerà inizialmente il Nord, estendendosi successivamente anche al Centro e al Sud, con rovesci, temporali, grandinate e fenomeni di graupel. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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