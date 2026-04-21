Diletta Leotta vota le maglie del Mondiale | Germania approvata il Brasile

Diletta Leotta ha espresso il suo parere sulle maglie delle 48 squadre che parteciperanno al Mondiale, che si svolgerà dall’11 giugno al 19 luglio in Canada, Stati Uniti e Messico. La conduttrice di Dazn ha commentato le divise di alcune nazionali, includendo una valutazione sulla maglia della Germania e quella del Brasile. La sua opinione riguarda esclusivamente le maglie ufficiali delle squadre.

La conduttrice di Dazn Diletta Leotta dice la sua sulle maglie che vedremo indossate dalle 48 nazionali che prenderanno parte al prossimo Mondiale, in programma dall'11 giugno al 19 luglio in Canada, Stati Uniti e Messico.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Diletta Leotta vota le maglie del Mondiale: Germania approvata, il Brasile... Notizie correlate Annuncio Diletta Leotta - Mondiale di calcio su DAZN Tutte le partite in direttaIl grande calcio mondiale arriva su DAZN ? Tutto il Mondiale di calcio sarà trasmesso in diretta : 104 partite , 48 squadre e un’estate pronta a... Diletta Leotta: “Che emozione raccontare il Mondiale. Ecco per chi tiferò”Cresce l’attesa per il Mondiale che quest’estate si giocherà per la prima volta in tre Paesi tra Stati Uniti, Messico e Canada. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Elodie e Diletta Leotta insieme sul Lago di Como (e c'è anche Franceska); Diletta Leotta sommersa dalle critiche per le foto col pancione: Ha stufato; Elodie, Franceska e Diletta Leotta insieme sul lago di Como; Diletta Leotta, Fabrizio Romano ospite del suo podcast: Interrotto sul più bello per una notizia. Giulia De Lellis, il matrimonio inganno con Tony Effe. Diletta Leotta: Io l’ho fattoOspite da Diletta Leotta nel podcast Mamma Dilettante, Giulia De Lellis ha parlato delle nozze con Tony Effe ... dilei.it Diletta Leotta sommersa dalle critiche per le foto col pancione: Ha stufatoHa stufato, Non sei l'unica donna incinta, Basta mostrare il pancione ovunque, Siamo allo sfinimento. Sono solo alcune delle numerosissime critiche ricevute da Diletta Leotta dopo aver ... today.it Diletta Leotta splende - facebook.com facebook