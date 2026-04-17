L’attesa per il Mondiale di quest’estate si fa più forte, con la competizione che si svolgerà per la prima volta tra tre nazioni: Stati Uniti, Messico e Canada. La giornalista ha condiviso l’emozione di poter raccontare l’evento, mentre ha anche annunciato per quale squadra tiferà durante la manifestazione. La manifestazione calcistica internazionale si terrà in diverse città di questi tre paesi, coinvolgendo numerosi atleti e tifosi da tutto il mondo.

Cresce l’attesa per il Mondiale che quest’estate si giocherà per la prima volta in tre Paesi tra Stati Uniti, Messico e Canada. All’evento di presentazione della Coppa del Mondo su Dazn, Diletta Leotta ci racconta il suo avvicinamento a questa competizione e ci svela per chi tiferà, vista l’assenza della nostra Nazionale. Questa estate tutto il Mondiale è solo su Dazn.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Diletta Leotta: “Che emozione raccontare il Mondiale. Ecco per chi tiferò”

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