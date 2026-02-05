Spaccio di droga giro di vite in tutta Roma | da San Basilio a Casal Palocco 15 arresti

I carabinieri di Roma hanno intensificato i controlli contro lo spaccio di droga in tutta la città. Da San Basilio a Casal Palocco, hanno arrestato 15 persone in un’operazione che non si ferma. I militari hanno eseguito numerosi controlli e sequestri, portando a un giro di vite contro la criminalità legata al traffico di sostanze stupefacenti.

Roma, 5 febbraio 2026 – Sono proseguiti i servizi di controllo antidroga dei carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dai magistrati della Procura della Repubblica di Roma, del dipartimento ‘Criminalità diffusa e grave’, che hanno permesso di arrestare altre 15 persone. L’attività investigativa è stata condotta in diversi quartieri della Capitale e ha portato al sequestro di ingenti quantità di cocaina, hashish, crack, marijuana ed eroina, pronte per essere immesse sul mercato illecito, oltre al rinvenimento di denaro contante per quasi 7.000 euro, ritenuto provento dell’attività di spaccio.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

