Maxi operazione contro lo spaccio | scoperto market della droga gestito da nucleo familiare | VIDEO

Nelle prime ore di oggi, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno condotto un’operazione contro lo spaccio di droga, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di misure coercitive emessa dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Durante l’intervento, sono stati sequestrati vari materiali e sostanze illegali, e sono state arrestate alcune persone ritenute coinvolte nel traffico. La zona è stata posta sotto controllo dalle forze dell’ordine.

Nelle prime ore della mattinata odierna (10 aprile) i Carabinieri del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Mondragone hanno eseguito un’importante operazione antidroga, dando attuazione a un’ordinanza di applicazione di misure coercitive emessa dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. 🔗 Leggi su Casertanews.it Maxi operazione interforze a Cassino vicino Frosinone contro lo spaccio e i furti, il bilancio finale11 posti di controllo, 143 veicoli verificati e 250 persone identificate: questi i numeri raggiunti al termine di un servizio straordinario... Leggi anche: Scoperto market della droga. Due condanne Temi più discussi: Quarticciolo, maxi operazione antidroga: 6 arresti e sequestri di cocaina e hashish; Enorme rete di spaccio di cocaina scoperta a Piacenza: venti arresti e 38mila euro sequestrati; Nell’appartamento una centrale per il confezionamento della droga, bustine nascoste anche nei tubi: tre denunce – FOTO; Catania, arrestato spacciatore con droghe e radio: l'operazione dei Carabinieri a Capo Passero. Quarticciolo, maxi operazione antidroga: 6 arresti e sequestri di cocaina e hashishNuovo colpo della Polizia di Stato contro lo spaccio di droga a Roma: sei pusher arrestati nel quartiere Quarticciolo, nel corso di un’operazione mirata al contrasto del traffico di sostanze stupeface ... msn.com Maxi operazioni contro lo spaccio nella Capitale: sequestri e arrestiUna serie di interventi delle forze dell’ordine nella Capitale contro spaccio e traffico di sostanze stupefacenti. Le operazioni, condotte da polizia di Stato e Guardia di finanza, hanno interessato ... rainews.it BLITZ ANTIDROGA A CATANIA: SMANTELLATA PIAZZA DI SPACCIO A SAN GIOVANNI GALERMO, 3 ARRESTI Controlli a tappeto della Polizia di Stato in tutti i quartieri cittadini per contrastare lo spaccio di droga: tre giovani sono stati arrestati nel rione San - facebook.com facebook Lo spaccio di droga a Bologna, i pusher in trasferta vendono dosi a «vista»: arrestati cinque pendolari della droga in via Amendola x.com