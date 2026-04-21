Dietro le quinte del successo | l’ingegneria del prestigio delle dive

Nel mondo dello spettacolo, la costruzione dell’immagine pubblica delle attrici spesso coinvolge strategie e interventi mirati, che vanno oltre le semplici scelte artistiche. Nei corridoi delle aziende di produzione e nelle sedi legali, si analizzano contratti, accordi e procedure volte a tutelare e valorizzare il patrimonio delle star. Questo processo sottolinea come la differenza tra ciò che si vede e ciò che si nasconde sia spesso il risultato di interventi studiati con attenzione.