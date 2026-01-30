Dieta mediterranea l' allarme dei medici contro obesità e malattie cardiovascolari | Serve prevenzione

La Campania continua a registrare i numeri più alti in Italia per mortalità legata alle malattie cardiovascolari. I medici lanciano l’allarme: serve una maggiore attenzione alla prevenzione, soprattutto tra i più giovani. La lotta all’obesità, che colpisce anche i bambini, resta una priorità per cercare di ridurre il rischio di problemi gravi in futuro.

La Campania resta la regione italiana con il più alto livello di mortalità per malattie cardiovascolari e con un tasso preoccupante di obesità, soprattutto infantile. Su questi temi si è concentrato l’incontro scientifico organizzato dall’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, dal titolo “La Dieta Mediterranea e One Health”. La sala conferenze dell’Ordine era gremita, a testimonianza dell’interesse crescente per un tema che unisce salute, cultura e prevenzione. Il presidente dell’Ordine, Carlo Manzi, ha sottolineato la gravità del fenomeno: «L’obesità incide fortemente tra la popolazione del Meridione e un Sistema Sanitario sostenibile deve combatterla prevedendola, non curandola».🔗 Leggi su Casertanews.it

