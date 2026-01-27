Bce ecco le nuove linee guida per l’attuazione della politica monetaria
La Banca Centrale Europea ha annunciato le nuove linee guida sulla politica monetaria, che entreranno in vigore dal 30 marzo 2026. Le modifiche mirano a rafforzare la gestione dell’Eurozona, garantendo maggiore stabilità e coerenza nell’attuazione delle politiche monetarie. Questo aggiornamento rappresenta un passo importante nel quadro delle strategie economiche dell’Eurozona.
La Bce – Banca Centrale Europea ha pubblicato oggi le modifiche alle proprie linee guida sull’attuazione della politica monetaria nell’Eurosistema, applicabili a partire dal 30 marzo 2026. Secondo le novità annunciate, l’accesso alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema sarà ripristinato per i soggetti sottoposti a un regime di risoluzione basato su una strategia di risoluzione bancaria “open bank”, a condizione che siano soddisfatti determinati requisiti. “Ad esempio – si spiega in un comunicato – l’autorità di vigilanza deve confermare che la controparte rispetta i requisiti regolamentari minimi in materia di fondi propri”.🔗 Leggi su Ildenaro.it
