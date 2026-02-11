Netflix porta in streaming anche lo spettacolo teatrale

Lo spettacolo teatrale di Broadway, The First Shadow, è stato ampiamente apprezzato dal pubblico, così lo streamer ha deciso di filmarlo per distribuirlo sulla sua piattaforma digitale Netflix filmerà questa settimana la produzione teatrale di Broadway Stranger Things: The First Shadow per una futura distribuzione in streaming. Le riprese serviranno a portare il capitolo teatrale dell'universo di Stranger Things al pubblico dello streaming e cattureranno la compagnia originale di Broadway dello spettacolo nella sua forma attuale. Cos'è Stranger Things: The First Shadow? Scritta da Kate Trefry e basata su una storia originale dei fratelli Duffer, Jack Thorne e Trefry, l'opera teatrale funge da prequel autonomo radicato nella mitologia della serie di successo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Stranger Things: arriva su Netflix anche lo show teatrale The First Shadow

Su Netflix debutta “Stranger Things: The First Shadow”, uno spettacolo teatrale che svela le origini di Vecna.

