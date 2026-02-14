Il 14 febbraio 2004, Marco Pantani, noto come il Pirata, è morto in una stanza d’albergo a causa di problemi legati alla droga. Sono passati 22 anni da quel giorno e il suo ricordo rimane vivo tra i tifosi e gli appassionati di ciclismo, che ancora ricordano le sue imprese in salita e le vittorie in Giro d’Italia e Tour de France.

Sono trascorsi ventidue anni dalla triste dipartita di Marco Pantani: il Pirata ci ha lasciati il 14 febbraio 2004, scomparso prematuramente all’età di trentaquattro anni, in una camera d’albergo. Sulle ultime ore di uno degli scalatori più forti di tutti i tempi permangono diversi dubbi anche dopo un paio di decenni e la famiglia da sempre è attiva per cercare la verità, gli anni passano e l’affetto nei confronti del romagnolo è sempre vivissimo. Marco Pantani rimane uno dei ciclisti più amati di tutti i tempi, ha trascinato le folle, ha animato un Paese intero: i suoi gesti iconici, la sua bandana, i suoi attacchi in salita, le grandi imprese in montagna sono entrati nel cuore degli appassionati e degli italiani, che in uno hanno visto una delle figure sportive di riferimento negli anni Novanta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - 22 anni fa ci lasciava Marco Pantani. Il Pirata continua a vivere nei cuori di chi lo ha amato

Emilien Jacquelin, biathleta francese, ha deciso di onorare Marco Pantani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Marco Pantani, nato il 13 gennaio 1970 a Cesena, è stato uno dei ciclisti più iconici della storia, noto per le sue vittorie al Giro d’Italia e al Tour de France.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: 22enne uccisa con una coltellata dal fratello, lite scoppiata per il cane; Lucca, il monossido di carbonio uccide una famiglia: trovati morti padre, madre e due figli di 22 e 15 anni. Casa sequestrata, si indaga sulla caldaia; Facebook compie 22 anni, Zuckerberg posta la foto del primo sito; Ucciso a 22 anni in pieno centro a Valenzano: i colpi esplosi contro l'auto e i rilievi dei carabinieri.

Sono passati più di vent'anni da quando "Il Pirata" non c'è più. Il ricordo di un campione del ciclismo, che ha fatto sognare l'Italia. "Il migliore. Marco Pantani" è disponibile su RaiPlay facebook

Un gesto d'amore per il Pirata Nella sprint di biathlon abbiamo assistito a un momento da brividi. Émilien Jacquelin, dopo una prova mostruosa, ha onorato il suo idolo d'infanzia Marco Pantani con un gesto iconico: si è tolto occhiali e bandana, proprio come il x.com