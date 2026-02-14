22 anni fa ci lasciava Marco Pantani Il Pirata continua a vivere nei cuori di chi lo ha amato

Da oasport.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 14 febbraio 2004, Marco Pantani, noto come il Pirata, è morto in una stanza d’albergo a causa di problemi legati alla droga. Sono passati 22 anni da quel giorno e il suo ricordo rimane vivo tra i tifosi e gli appassionati di ciclismo, che ancora ricordano le sue imprese in salita e le vittorie in Giro d’Italia e Tour de France.

Sono trascorsi ventidue anni dalla triste dipartita di Marco Pantani: il Pirata ci ha lasciati il 14 febbraio 2004, scomparso prematuramente all’età di trentaquattro anni, in una camera d’albergo. Sulle ultime ore di uno degli scalatori più forti di tutti i tempi permangono diversi dubbi anche dopo un paio di decenni e la famiglia da sempre è attiva per cercare la verità, gli anni passano e l’affetto nei confronti del romagnolo è sempre vivissimo. Marco Pantani rimane uno dei ciclisti più amati di tutti i tempi, ha trascinato le folle, ha animato un Paese intero: i suoi gesti iconici, la sua bandana, i suoi attacchi in salita, le grandi imprese in montagna sono entrati nel cuore degli appassionati e degli italiani, che in uno hanno visto una delle figure sportive di riferimento negli anni Novanta. 🔗 Leggi su Oasport.it

