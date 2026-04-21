Diano Marina | il fascino di Lolita accende il 49° incontro letterario

A Diano Marina, il gruppo di lettura I Lettori Selvaggi si prepara a ospitare il quarantanovesimo incontro letterario presso la Biblioteca Civica A. S. Novaro. L’appuntamento è fissato per mercoledì 22 aprile alle ore 18:15 e vedrà tra i protagonisti il romanzo “Lolita”. L’evento riunisce appassionati di letteratura e si svolge regolarmente nella sede del gruppo, che si occupa di promuovere incontri dedicati ai lettori della zona.

Il gruppo di lettura I Lettori Selvaggi, che ha la sua base presso la Biblioteca Civica A. S. Novaro di Diano Marina, organizza per domani, mercoledì 22 aprile, alle ore 18:15, il suo quarantanovesimo appuntamento letterario. La sessione di discussione si concentrerà sul celebre romanzo Lolita, opera scritta da Nabokov e pubblicata originariamente a Parigi nel 1955, e sarà accessibile anche via Google Meet per permettere la partecipazione di chi non si trova fisicamente nella zona. Quasi cinque anni di attività ininterrotta testimoniano come l’iniziativa dei Lettori Selvaggi sia riuscita a trasformare un semplice momento di consultazione libraria in un pilastro della socialità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Diano Marina: il fascino di Lolita accende il 49° incontro letterario Notizie correlate Leggi anche: Da Don Chisciotte a Baricco: il fascino del Barocco letterario raccontato in un incontro Diano Marina si accende: chef stellati e sapori a AromaticaDiano Marina si prepara a ospitare, tra l’8 e il 10 maggio del prossimo anno, la tredicesima edizione di Aromatica, un evento che mette al centro le...