Da Don Chisciotte a Baricco | il fascino del Barocco letterario raccontato in un incontro

Da forlitoday.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quarto appuntamento della rassegna "Barocco. Incanto e ragione alle radici della modernità" promosso dal circolo Acli Lamberto Valli Aps in collaborazione con altri 24 fra enti e associazioni del territorio forlivese. Evento collegato alla grande mostra "Barocco. Il gran teatro delle idee" che è.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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