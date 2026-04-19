Da Don Chisciotte a Baricco | il fascino del Barocco letterario raccontato in un incontro

Quarto appuntamento della rassegna "Barocco. Incanto e ragione alle radici della modernità" promosso dal circolo Acli Lamberto Valli Aps in collaborazione con altri 24 fra enti e associazioni del territorio forlivese. Evento collegato alla grande mostra "Barocco. Il gran teatro delle idee" che è.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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