Diano Marina | imprese e Comune uniti contro le mafie

Ieri pomeriggio a Diano Marina si è tenuta un’audizione della Commissione Antimafia comunale con le principali associazioni di categoria del territorio. Lo scopo era discutere delle iniziative per rafforzare la presenza della legalità a livello locale. L’incontro ha coinvolto rappresentanti di vari settori che hanno condiviso le proprie prospettive e osservazioni sui temi legati alla lotta contro le organizzazioni criminali.

La Commissione Antimafia del Comune di Diano Marina ha convocato ieri pomeriggio un’audizione dedicata alle principali organizzazioni di categoria del territorio per rafforzare il presidio della legalità locale. L’incontro ha la partecipazione attiva dei vertici economici della zona, con l’obiettivo di integrare le azioni istituzionali con le necessità del tessuto produttivo e commerciale della comunità. Il coordinamento tra istituzioni e forze produttive. Paolo Saglietto, in qualità di presidente della Confcommercio del Golfo Dianese, ha preso parte al confronto per portare la voce degli operatori commerciali locali davanti all’organismo comunale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Diano Marina: imprese e Comune uniti contro le mafie Leggi anche: A Valenzano “Versacci contro le mafie”: poesia e memoria in vista della giornata dell’impegno e del ricordo delle vittime innocenti delle mafie Temi più discussi: In bicicletta da Cervo a Diano Marina; A Diano Marina il 55° Trofeo Primavera e il 3° Trofeo Nonna Clelia; Al via Fior d’Albenga 2026: il gioco si intreccia con territorio e tradizione. Tomatis: Raccontiamo la città attraverso i fiori, i colori e le storie; Sette chilometri a filo d’acqua, da domani si pedala da Andora a Diano Marina. Prima pedalata da Andora a Diano, la nuova ciclabile è presa d’assaltoMigliaia di persone ieri sui 7 chilometri del tracciato appena aperto: un avvio di stagione all’insegna della meraviglia ... ilsecoloxix.it Diano Marina: Riviera dei Sapori, arriva un totem multimediale per promuovere il territorio. Punto di riferimento dinamico per residenti e visitatoriLa Giunta Comunale di Diano Marina ha dato il via libera all’installazione del totem multimediale parte integrante del progetto Riviera dei Sapori. L’iniziativa, promossa dalla Camera di Commercio R ... imperiapost.it DIANO MARINA: APPROVATO L'AFFIDAMENTO PROVVISORIO DELLA BOCCIOFILA COMUNALE - facebook.com facebook