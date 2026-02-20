Diano Marina | 16.800€ per rivivere Lascia o Raddoppia? a Sanremo

A Diano Marina, il comune ha speso 16.800 euro per ricreare l’atmosfera del famoso quiz “Lascia o Raddoppia?” durante Sanremo in Fiore 2026. La decisione nasce dall’interesse di rievocare un pezzo di televisione italiana che ha segnato diverse generazioni. Il carro fiorito, ricco di dettagli colorati, rappresenta una riproduzione fedele del programma televisivo. La manifestazione si svolge nel centro storico, attirando molti visitatori curiosi di rivivere quella forte nostalgia. La mostra si concluderà tra qualche giorno, lasciando un ricordo indelebile.

Diano Marina rivive la magia di “Lascia o Raddoppia?” a Sanremo in Fiore 2026. Diano Marina si prepara a un omaggio nostalgico alla televisione italiana, partecipando a Sanremo in Fiore 2026 con un carro fiorito dedicato al celebre quiz “Lascia o Raddoppia?”. L’amministrazione comunale ha approvato un investimento di 16.800 euro, di cui 5.800 euro a carico del bilancio cittadino, per realizzare un allestimento che celebra un’epoca d’oro della televisione e un format iconico per generazioni di italiani. Un tuffo nel passato televisivo. Sanremo in Fiore, manifestazione che attira ogni anno un vasto pubblico e promuove il territorio della Riviera dei Fiori, ha scelto per il 2026 un tema speciale: un omaggio alle trasmissioni Rai che hanno segnato la storia della televisione italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu

