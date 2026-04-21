Un agente ha fornito aggiornamenti sui tempi di recupero di Giovanni Di Lorenzo e Antonio Vergara, calciatori coinvolti in infortuni. Di Lorenzo potrebbe tornare a disposizione per la partita contro il Como, mentre Vergara dovrebbe rientrare nelle ultime tre giornate di campionato. Nessuna data ufficiale è stata ancora comunicata.

Giovanni Di Lorenzo potrebbe aggregarsi al gruppo azzurro per la sfida di Como, mentre Antonio Vergara rientrerà nelle ultime tre giornate di campionato. Mario Giuffredi, agente dei due difensori del Napoli, ha rivelato i tempi di recupero dai rispettivi infortuni. Di Lorenzo: il rientro accelerato per Como-Napoli. L’esterno partenopeo ha buone possibilità di essere disponibile per la trasferta lombarda. Giuffredi ha dichiarato a Radio Kiss Kiss che Di Lorenzo potrebbe ricongiungersi alla squadra già in questa fase della stagione, accelerando il suo recupero fisico. La sfida contro il Como rappresenterebbe il momento giusto per testare le sue condizioni reali in vista dei match conclusivi della Serie A.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Di Lorenzo e Vergara, parla l’agente: le possibili date del rientro dagli infortuni

Notizie correlate

Leggi anche: L’infermeria del Napoli si svuota: le date esatte del rientro in campo per Di Lorenzo, Rrahmani, Neres e Vergara

Leggi anche: Di Lorenzo e Vergara verso il rientro: le ultime

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Situazione infortuni, buone notizie per Di Lorenzo e Vergara: la data del rientro; Napoli, ci siamo per il rientro di Rrahmani. Cosa filtra su Di Lorenzo, Neres e Vergara; Conte: Ecco come sta Di Lorenzo! Dico questo su Rrahmani, Neres, Vergara e la scelta di Beukema; Di Lorenzo e Rrahmani mettono il turbo, si avvicina il rientro. Ultime su Neres e Vergara.

Giuffredi: Vi svelo quando torneranno Di Lorenzo e VergaraMario Giuffredi, procuratore di Politano, Di Lorenzo e Vergara ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha svelato i tempi di recupero del capitano azzurro e del giovane napoletano: Credo che il c ... mondonapoli.it

Vergara rientra per le ultime 3 partite, Giuffredi: Di Lorenzo col ComoAntonio Vergara e Giovanni Di Lorenzo dovrebbero rientrare per le ultime partite di campionato: arriva l'annuncio del loro agente. areanapoli.it

Di Lorenzo uno di noi facebook

Tacabanda per il #NatalediRoma In varie piazze della città Qui S. Lorenzo in Lucina con i Carabinieri x.com