Di cosa stanno parlando ora gli amanti degli orologi dopo Watches & Wonders

Dopo l’evento di Watches & Wonders, gli appassionati di orologi si concentrano su come le novità presentate si adattino alle tendenze attuali. La manifestazione a Ginevra non ha portato grandi sorprese, ma ha messo in luce un percorso di innovazione che punta a integrare meglio gli orologi con lo stile di vita contemporaneo. Si parla di piccoli cambiamenti che, messi insieme, indicano una evoluzione nel modo di concepire e indossare gli orologi.

Niente colpi di scena a Ginevra, Watches & Wonders ha fatto emergere un'idea di orologio giocata su una serie di aggiustamenti che, messi insieme, raccontano una direzione piuttosto chiara: l’orologeria si sta riallineando a come viene indossata oggi. Meno oggetti estremi, più attenzione a proporzioni, leggibilità e uso reale. Eco quindi le 5 tendenze che raccontano quello che sta succedendo (e quello che, probabilmente, avremo presto voglia di indossare). Le 5 tendenze che stanno ridisegnando l’orologeria viste a Watches & Wonders. 1. Le dimensioni si riducono, ma senza perdere identità. Complice forse il grande successo del mercato del vintage, il ritorno a casse più piccole è un trend che si sta facendo strada da anni, ma quello che abbiamo visto in questa edizione riguarda anche modelli e case che sembravano intoccabili.🔗 Leggi su Gqitalia.it

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