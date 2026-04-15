Al Watches & Wonders, evento dedicato all’orologeria, sono stati presentati numerosi modelli di alta qualità. La manifestazione, spesso paragonata al Met Gala per l’eleganza e l’importanza nel settore, attira appassionati e professionisti da tutto il mondo. Durante l’evento, sono stati svelati orologi con design innovativi e tecnologie avanzate, confermando il ruolo centrale di questa fiera nel panorama dell’orologeria di lusso.

In redazione abbiamo ribattezzato il Watches & Wonders il Met Gala dell’orologeria, e non è un’esagerazione. Anche per l’edizione 2026, infatti, l’appuntamento di Ginevra si conferma come il palcoscenico più importante al mondo per l’industria degli orologi. Fino al 20 aprile, tra i padiglioni del Palexpo e gli eventi diffusi in città, 66 marchi espositori — undici in più rispetto allo scorso anno — mettono in scena un racconto che va ben oltre la semplice novità di prodotto: è una lettura del mercato, delle tendenze e delle prospettive future. Al di là delle previsioni della vigilia, ciò a cui stiamo assistendo è uno spettacolo totale, dove estetica, ingegneria e storia si intrecciano in modo sempre più sofisticato.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Gli orologi più belli che stiamo vedendo a Watches & Wonders

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Il salone Watches and Wonders di Ginevra apre le porte per presentare le più recenti innovazioni orologiere, puntando sulla creatività e sul sogno per contrastare un contesto economico globale instabile. x.com