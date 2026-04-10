Dal 14 al 20 aprile si svolgerà la manifestazione Watches & Wonders 2026, evento internazionale dedicato alle novità nel mondo degli orologi di lusso. L’appuntamento attirerà numerosi appassionati, operatori e giornalisti del settore, che potranno seguire le presentazioni di nuovi modelli e tecnologie. Sono previsti incontri e conferenze con esperti provenienti da diverse parti del mondo, offrendo uno sguardo sulle tendenze e le innovazioni che caratterizzeranno il mercato negli anni a venire.

Watches & Wonders (14-20 aprile) sta arrivando e l'attesa è grande tra chi ama gli orologi. Chiedi a qualsiasi collezionista cosa ha fatto negli ultimi mesi e la risposta più probabile sarà: «sto contando le settimanegiornioreminuti* che mancano a Watches & Wonders » (*a seconda del livello di passione per i segnatempo). Si tratta dell'evento annuale al Palexpo di Ginevra dove quasi tutti i costruttori di orologi, grandi e piccoli, sfoggiano le loro ultime e più belle novità; come non esserne entusiasti? Man mano che Watches & Wonders si avvicina, proliferano i gruppi Whatsapp dei collezionisti di orologi pieni di pettegolezzi e speculazioni su chi lancerà cosa e, argomento ancora più importante, su quali modelli Rolex e Patek Philippe smetteranno di produrre. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Cosa dobbiamo aspettarci dal Watches & Wonders 2026, abbiamo fatto delle previsioni con degli esperti del settore

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