Copertura saltata | così la Cina ha smascherato gli F-22 Usa in Israele

Durante il conflitto tra gli Stati Uniti e l’Iran, la Cina ha rivelato che gli F-22 statunitensi sono stati presenti in Israele, mettendo in discussione la copertura riservata di questi aerei. La scoperta è avvenuta in un momento di tensione crescente nella regione, attirando l’attenzione sulla presenza militare americana e sulla sua segretezza. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle circostanze della scoperta.

Pechino pubblica foto dei caccia stealth schierati nel Negev e condivide dati con Teheran. Una sfida indiretta a Washington mentre sullo sfondo resta il dossier Taiwan Nel bel mezzo della guerra tra gli Stati Uniti e l'Iran, c'è da segnalare un'interessante mossa strategica da parte della Cina. Una mossa che ha portato alla luce uno degli asset più importanti degli Stati Uniti: l'F-22 Raptor. Pochi giorni fa, 11 di questi aerei da combattimento di quinta generazione sono stati schierati in Israele, un'azione senza precedenti da parte di Washington che ha destato grande preoccupazione in Medio Oriente. L'F-22 è infatti uno dei velivoli più avanzati e segreti degli Usa, mai esportato né a paesi alleati come il Regno Unito o Israele, e mai inviato in missione in Israele.