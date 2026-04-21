Carlos Alcaraz ha annunciato di dover sostenere un ulteriore esame al polso a causa di un infortunio. La sua comunicazione ha suscitato attenzione tra gli appassionati, che sperano di rivedere presto sul campo il confronto con Jannik Sinner. Attualmente, Sinner rimane il numero uno del ranking, ma l'assenza di Alcaraz potrebbe influenzare temporaneamente la classifica. La situazione interessa moltissimo il mondo del tennis.

Tutto il mondo del tennis tifa per rivedere il prima possibile un altro duello tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Lunedì sera a Madrid lo spagnolo ha vinto quello fuori dal campo: è stato premiato ai Laureus World Sports Awards 2026, gli Oscar dello sport, come sportivo dell’anno. Sul campo invece ora sta vincendo Sinner, che a Montecarlo si è ripreso il numero 1. E per la rivincita c’è il rischio di dover aspettare ancora, visto l’ infortunio al polso accusato da Alcaraz, che lo ha costretto a ritirarsi da Barcellona e saltare anche il Masters 1000 di Madrid. Lo spagnolo alla cerimonia di premiazione aveva un vistoso tutore al braccio destro.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Devo fare un altro esame al polso, Sinner rimarrà numero 1 per un po’ più di tempo”: Alcaraz parla del suo infortunio

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buon pomeriggio, ho fatto una td su mepa per una gita, affidamento fatto. adesso si sono aggiunti due alunni, come devo fare avrò problemi per la fatturazione, avendo un importo leggermente superiore facebook

devo quindi far fare un'altra copertina con la scritta PAURINAAA x.com