Deve andare in ospedale ma è allettato | i pompieri lo portano a terra
Ieri mattina, una persona con difficoltà di deambulazione molto accentuate aveva un appuntamento medico in ospedale. Poiché era allettata e non in grado di muoversi autonomamente, i vigili del fuoco sono intervenuti per aiutarla a scendere dall’appartamento e portarla in strada. Da lì, è stata caricata su un’ambulanza diretta alla struttura sanitaria per sottoporsi alle visite programmate.
Quando la salute non è delle migliori, diventa difficile qualsiasi operazione anche la più banale. Ieri mattina 20 aprile una persona con gravi problemi deambulatori aveva un appuntamento importante in ospedale per svolgere delle visite mediche. Non essendoci alcuna possibilità di scendere.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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