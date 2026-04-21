Deve andare in ospedale ma è allettato | i pompieri lo portano a terra

Ieri mattina, una persona con difficoltà di deambulazione molto accentuate aveva un appuntamento medico in ospedale. Poiché era allettata e non in grado di muoversi autonomamente, i vigili del fuoco sono intervenuti per aiutarla a scendere dall’appartamento e portarla in strada. Da lì, è stata caricata su un’ambulanza diretta alla struttura sanitaria per sottoporsi alle visite programmate.