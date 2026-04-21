Detenevano armi e droga in casa | sei persone denunciate sequestrate cocaina e pistole

Sei persone sono state denunciate dopo il sequestro di armi, munizioni e droga in una abitazione. Durante un intervento, sono stati trovati pistole e cocaina, che sono stati sequestrati. Le autorità hanno inoltre rinvenuto e sequestrato alcune sostanze stupefacenti e armi da fuoco. L’intervento si è svolto senza incidenti e le persone coinvolte sono state portate in questura.