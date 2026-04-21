Detenevano armi e droga in casa | sei persone denunciate sequestrate cocaina e pistole
Sei persone sono state denunciate dopo il sequestro di armi, munizioni e droga in una abitazione. Durante un intervento, sono stati trovati pistole e cocaina, che sono stati sequestrati. Le autorità hanno inoltre rinvenuto e sequestrato alcune sostanze stupefacenti e armi da fuoco. L’intervento si è svolto senza incidenti e le persone coinvolte sono state portate in questura.
ORIA - Detenevano abusivamente armi e munizioni, oltre ad alcuni quantitativi di sostanza stupefacente. Sei persone, di età compresa tra i 36 e i 62 anni, sono state denunciate dai carabinieri della stazione di Oria dopo che una perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di cocaina.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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