Desolation Jones la LA lisergica di Warren Ellis

Warren Ellis ha portato la sua visione nel mondo del fumetto, creando un’ambientazione che trasforma Los Angeles in una città cupa e violenta. La narrazione si concentra su un personaggio protagonista che vive in una realtà dura e desolata, riflettendo un’immagine distorta e inquietante della metropoli californiana. La storia si sviluppa tra scene intense e atmosfere oppressivi, mettendo in scena un’America urbana e brutalmente reale.

Serviva un ribelle del fumetto come Warren Ellis per trasformare la Città degli Angeli nella più sordida, violenta e oscura prigione che l’America potesse ospitare. Per Carpenter era stata New York il luogo perfetto per rinchiudere i peggiori criminali degli States, quasi vent’anni dopo F uga da New York – e dopo che lo stesso Carpenter ci aveva sfidate a fuggire anche da L.A. – Warren Ellis concepisce Los Angeles come il perfetto buco di mondo in cui rinchiudere le più pericolose spie del mondo. Persone come Desolation Jones, protagonista dell’omonimo fumetto firmato da Ellis, riproposto da saldaPress nella sua collana Maèstro. Tramite.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Desolation Jones, la L.A. lisergica di Warren Ellis Notizie correlate Desolation Jones – Un’indagine oscura tra le strade di Los AngelesGli anni ’90 sono stati un periodo molto prolifico per il fumetto americano, che ha visto la nascita di nuove case editrici ed etichette editoriali,... Desolation Jones è un noir impossibile da farsi sfuggireSe siete in cerca di un fumetto dalla forte impronta autoriale, Saldapress ha in serbo una chicca da non farsi sfuggire.