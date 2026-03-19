Desolation Jones – Un’indagine oscura tra le strade di Los Angeles

Negli anni ’90 il fumetto americano ha vissuto una fase intensa con la nascita di nuove case editrici e etichette che si affiancavano a Marvel e DC, i due giganti del settore. Tra queste, una serie intitolata

Gli anni ’90 sono stati un periodo molto prolifico per il fumetto americano, che ha visto la nascita di nuove case editrici ed etichette editoriali, che cercavano in qualche modo di porsi come alternativa ai due grandi colossi Marvel e DC. Tra queste c’era anche la Wildstorm, fondata da Jim Lee e che ebbe fortuna a momenti alterni. Dopo una prima fase sotto Image Comics, nel 1998 l’etichetta venne infatti acquisita da DC Comics, e fu in quel periodo che iniziarono a uscire le proposte più interessanti. Ad esempio, nacque l’America’s Best Comics, che pubblicò una serie di titoli scritti da Alan Moore, inclusi Tom Strong, La Lega degli Straordinari Gentlemen e Promethea, quest’ultima con i disegni di uno straordinario J. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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