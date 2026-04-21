Design week la cucina diventa ricettiva e connessa? Miele presenta ' Designed to move with you' ?

Durante la Milano Design Week, è stata presentata una nuova proposta nel settore delle cucine, incentrata sulla connettività e sulla capacità di adattarsi alle esigenze quotidiane. L'azienda ha annunciato un progetto chiamato “Designed to move with you”, sviluppato in collaborazione con un noto marchio di elettrodomestici. La presentazione si è svolta nel contesto di un evento dedicato al design e all'innovazione.

Milano, 21 apr. (Adnkronos) - ‘In collaborazione con Miele' In occasione della Milano design week, Miele, leader mondiale nella produzione di elettrodomestici di alta qualità, partecipa a EuroCucina 2026Ftk-Technology for the kitchen, padiglione 04 stand C07 D14 (dal 21 al 26 aprile, Salone internazionale del mobile, Fiera Milano, Rho) ed estende il dialogo tra design, tecnologia e cultura culinaria anche al Fuorisalone 2026, con una progettualità presso il Miele experience center, nel Brera design district. L'esperienza 'Designed to move with you' di Miele si concretizza in una sensazione di perfetta fluidità e sincronia nell'uso, rafforzata dalla consapevolezza che gli elettrodomestici sono costruiti per durare ed evolvere nel tempo.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Design week, la cucina diventa ricettiva e connessa?, Miele presenta 'Designed to move with you'? Notizie correlate Milano Design Week 2026: Miele presenta il concept olistico ‘Designed to Move with You’MILANO, 13 aprile 2026 /PRNewswire/ — Con ‘Designed to Move with You’ Miele presenta un concept che reimmagina la cucina come uno spazio abitativo... Salone del Mobile e Fuorisalone: Brera Design District presenta la 17ª edizione della Brera Design WeekAnche quest’anno Brera si configura come un laboratorio urbano diffuso e si afferma come uno degli epicentri del design internazionale In occasione... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tutto il cibo del Fuorisalone. Lista in aggiornamento degli eventi food alla Milano Design Week 2026; FuoriSalone 2026: gli eventi food aperti al pubblico da non perdere; Milano Design Week 2026: gli appuntamenti imperdibili tra cucina, tavola e ospitalità; Milano Design Week, viaggio tra i ristoranti e i cocktail bar più glamour della città. Design week, la cucina diventa ricettiva e connessa?, Miele presenta 'Designed to move with you'?L'esperienza si concretizza in una sensazione di perfetta fluidità e sincronia nell'uso, rafforzata dalla consapevolezza che gli elettrodomestici sono costruiti per durare ed evolvere nel tempo ... adnkronos.com La cucina del futuro tra design e innovazioneElica approda in questi giorni a EuroCucina, palcoscenico internazionale dove i marchi più innovativi del mondo della cucina presentano ... quotidiano.net Elle Decor Italia. . Alla Milano Design Week 2026 va in scena il terzo capitolo della trilogia Elledecor.it Takeover nelle stanze di Casa Slalom dal titolo “The Society of Objects”. Come è nato il progetto di quest’anno Ce lo raccontano Alessandro Valenti, Editor facebook Dal 21 al 26 aprile torna la Milano Design Week, e con lei decine di appuntamenti dedicati all'arte e alla contemporaneità, anche in chiave enogastronomica x.com