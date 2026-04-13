Milano Design Week 2026 | Miele presenta il concept olistico ‘Designed to Move with You’

Durante la Milano Design Week 2026, Miele ha presentato il suo nuovo concept chiamato ‘Designed to Move with You’. Questo progetto propone una visione innovativa della cucina, considerandola come uno spazio che risponde alle esigenze quotidiane, connesso e capace di creare un legame emotivo. La presentazione si è svolta nel contesto di un evento internazionale dedicato al design e all’innovazione.

MILANO, 13 aprile 2026 PRNewswire — Con ‘Designed to Move with You’ Miele presenta un concept che reimmagina la cucina come uno spazio abitativo reattivo, connesso ed emotivamente intelligente. I prodotti sono progettati per evolvere con le persone, oggi e in futuro. Questo concept trova piena espressione sia nello stand Miele a EuroCucina che nel rinnovato Miele Experience Center, all’interno di Brera Design District. A EuroCucina il concept si concretizza in un ambiente espositivo immersivo, in cui elettrodomestici, architettura ed esigenze delle persone interagiscono in modo fluido. La cucina diventa così un ecosistema dinamico e...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Milano Design Week 2026: Miele presenta il concept olistico ‘Designed to Move with You’ Milano Design Week 2026: Innovazione e futuro del designMilano non è più solo la capitale della moda, ma si sta affermando come il cuore pulsante dell’innovazione globale, dove il design diventa il motore... SICIS alla Milano Design Week 2026: “Impossible to ignore” tra mosaico, design e alta gioielleriaMilano, aprile 2026 – SICIS torna protagonista alla Milano Design Week con un doppio appuntamento che unisce arte, design e tecnologia.