Design Week | il segreto svedese per una casa smart e sostenibile

Durante la Milano Design Week 2026, l’area di Porta Venezia si anima con l’apertura di uno spazio dedicato al design svedese. In via Melzo 12, viene presentato un modello di casa che combina tecnologie innovative e sostenibilità, promosso dal principale produttore di elettrodomestici. L’installazione si chiama The Swedish Home by Electrolux e mette in mostra soluzioni per una vita domestica più smart e rispettosa dell’ambiente.

In occasione della Milano Design Week 2026, l’area di Porta Venezia ospita lo spazio denominato The Swedish Home by Electrolux, situato in via Melzo 12, dove il gruppo leader nel comparto degli elettrodomestici presenta un modello di convivenza tra tecnologia scandinava e benessere individuale. L’iniziativa mira a mostrare come l’innovazione possa tradursi in una semplificazione della vita domestica, integrando soluzioni progettate per ridurre gli sprechi di risorse naturali e migliorare la gestione del tempo quotidiano. L’approccio nordico tra efficienza tecnologica e sostenibilità domestica. Il fulcro dell’esposizione si basa su una filosofia che mette l’essere umano al centro di un ecosistema tecnologico discreto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Design Week: il segreto svedese per una casa smart e sostenibile Notizie correlate Design Week 2026: Electrolux crea un’oasi svedese a MilanoElectrolux Group trasforma il cortile di via Melzo 12, nel cuore del distretto del design di Porta Venezia, in un’oasi ispirata ai paesaggi svedesi... Milano Design Week 2026: LG rafforza la sua presenza nell’incasso con nuove soluzioni smart e di designIn occasione della Milano Design Week 2026, in programma dal 21 al 26 aprile, LG Electronics torna protagonista con un importante ampliamento della... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Le installazioni della Milano Design Week 2026; ECCENTRICO The Sensory Lab; Milano Design Week, ecco dove il food&beverage incontra le installazioni creative; Milano Design Week 2026: le iniziative food da non perdere. Design Week: il viaggio continua, ecco cosa aspettarsiUna pletora di eventi caratterizza Salone del Mobile e Fuorisalone 2026. Segnaliamo Louis Vuitton, Tod’s, Valentino, Audemars Piguet, Furla, Balenciaga, Moynat, Lanerossi, Blauer, Maisons du Monde, Du ... it.fashionnetwork.com / Ploom presenta “FEEL THE AURA” alla Milano Design Week, un’esperienza immersiva e sensoriale dedicata ai consumatori adulti, dove il design dell’eccellenza dialoga con i sensi. Dal 21 al 26 aprile, in Via delle Erbe 2A, nel Brera Design District, l’i facebook @NCAD_Dublin è nuovamente a Milano per la Design Week 2026! In collaborazione con @polimi, le opere degli alumni sono in mostra alla @FdVMilano fino al 24 aprile! @Entirl x.com