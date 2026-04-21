Dal 20 al 26 aprile, il flagship store di Maison Citroën a Milano sarà lo scenario di un evento dedicato al Giro d’Italia. La location si trasforma in un punto di incontro tra il mondo del design urbano e quello dello sport, con iniziative e allestimenti che richiamano la corsa ciclistica. L’evento si inserisce nel calendario di celebrazioni per la grande gara ciclistica italiana.

Dal 20 al 26 aprile, il flagship store di Maison Citroën a Milano si trasforma nel cuore pulsante di un racconto che unisce design urbano e grande sport, celebrando l’imminente arrivo del Giro d’Italia. L’iniziativa, inserita nel contesto della Milano Design Week, mira a trasformare lo spazio espositivo in un punto di incontro tra innovazione tecnologica, cultura cittadina e la passione collettiva per il ciclismo professionistico. L’estetica del rosa e la simbologia della mobilità urbana. Entrando nella struttura di Maison Citroën, i visitatori della settimana del design si trovano immersi in un ambiente dove il colore predominante è il rosa, un richiamo visivo immediato e inequivocabile alla maglia iconica della corsa ciclistica più attesa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Design e rosa a Milano: Citroën celebra il Giro d’Italia

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