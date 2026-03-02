Il Giro d’Italia 2026 corre con Citroën

Il Giro d’Italia 2026 si svolge con il supporto di Citroën, che fornisce i mezzi ufficiali. La corsa attraversa diverse regioni italiane, coinvolgendo numerose squadre, tecnici e operatori. Durante le tappe, grandi città e piccoli centri vengono collegati in un unico evento sportivo. La gara si estende per settimane, portando in strada migliaia di persone e mezzi.

Il Giro d’Italia è una macchina organizzativa che attraversa il Paese per settimane, muove centinaia di mezzi, squadre, tecnici e operatori, e collega grandi città e piccoli centri in un unico racconto sportivo. Per sostenere questa infrastruttura mobile serve una rete logistica efficiente. In questo contesto si inserisce l’accordo annunciato tra Citroën e RCS Sport: la casa automobilistica sarà Auto Ufficiale del Giro d’Italia e mobility partner di tutte le corse organizzate da RCS per la stagione 2026. La partnership è stata presentata nell’ambito della conferenza stampa della Milano-Torino, la classica più antica del ciclismo mondiale, che nel 2026 celebra 150 anni dalla prima edizione del 1876. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Landa verso il Giro d'Italia 2026: “Ho un conto aperto con la Corsa Rosa”Roma, 30 dicembre 2025 – L'addio di Remco Evenepoel direzione Red Bull-Bora-Hansgrohe ha riportato la Soudal Quick-Step un po' alle origini,...

Suzuki sarà la moto ufficiale del Giro d’Italia 2026Le moto della Casa di Hamamatsu sono state scelte per tutte le più importanti gare classiche di respiro internazionale targate RCS Sport & Events ... dueruote.it

Le moto Suzuki corrono il Giro d’Italia di ciclismo per il secondo anno consecutivoROMA - Per il secondo anno consecutivo Suzuki sarà la moto del Giro d’Italia. La partnership tra la casa giapponese e Rcs Sport & Events non si limiterà alla sola corsa rosa, ma coinvolgerà tutte le ... repubblica.it

