Il Giro d’Italia 2026 corre con Citroën

Il Giro d’Italia 2026 si svolge con il supporto di Citroën, che fornisce i mezzi ufficiali. La corsa attraversa diverse regioni italiane, coinvolgendo numerose squadre, tecnici e operatori. Durante le tappe, grandi città e piccoli centri vengono collegati in un unico evento sportivo. La gara si estende per settimane, portando in strada migliaia di persone e mezzi.

Il Giro d’Italia è una macchina organizzativa che attraversa il Paese per settimane, muove centinaia di mezzi, squadre, tecnici e operatori, e collega grandi città e piccoli centri in un unico racconto sportivo. Per sostenere questa infrastruttura mobile serve una rete logistica efficiente. In questo contesto si inserisce l’accordo annunciato tra Citroën e RCS Sport: la casa automobilistica sarà Auto Ufficiale del Giro d’Italia e mobility partner di tutte le corse organizzate da RCS per la stagione 2026. La partnership è stata presentata nell’ambito della conferenza stampa della Milano-Torino, la classica più antica del ciclismo mondiale, che nel 2026 celebra 150 anni dalla prima edizione del 1876. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

