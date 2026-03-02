Citroën sarà l'auto ufficiale del Giro d'Italia 2026 e si occuperà di fornire i mezzi di supporto durante la competizione. La casa automobilistica, nota per il suo logo a doppia chevron, è stata scelta come mobility partner della corsa rosa. Oltre al Giro, fornirà veicoli anche per tutte le classiche organizzate da Rcs Sport nella stagione 2026.

Sarà la Citroën C5 Aircross l'auto ufficiale del Giro d'Italia, in partenza da Nessebar, in Bulgaria, il prossimo 8 maggio, e di tutte le altre classiche di ciclismo organizzate da Rcs Sport nel corso del 2026. Dalla Strade Bianche di sabato 7 marzo al Giro di Lombardia, passando per la Tirreno-Adriatico, per la Milano-Torino (l'accordo è stato ufficializzato proprio nella mattinata di lunedì 2 marzo, in occasione della conferenza stampa di presentazione dell'edizione numero 107 della corsa più antica del mondo), per la Milano-Sanremo, per il Giro d'Abruzzo e per il Gran Piemonte, fino alla corsa rosa, al Giro E, al Giro d'Italia Women e al Giro Next Gen. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Citroën è l'auto ufficiale del Giro d'Italia 2026

Il Giro d’Italia 2026 corre con CitroënIl Giro d’Italia è una macchina organizzativa che attraversa il Paese per settimane, muove centinaia di mezzi, squadre, tecnici e operatori, e...

Jonas Vingegaard sarà al Giro d'Italia 2026: ora è ufficialeRoma, 13 gennaio 2026 - La notizia, dopo mesi di indiscrezione avvalorate anche da un percorso in teoria non particolarmente impegnativo, era...

Il mistero del Progetto PHOENIX - CALL OF DUTY VANGUARD [03]

Aggiornamenti e notizie su Citro.

La Mia Auto: tutteSarà la Citroën C5 Aircross l'auto ufficiale del Giro d'Italia, in partenza da Nessebar, in Bulgaria, il prossimo 8 maggio, e di tutte le altre classiche di ciclismo organizzate da Rcs Sport nel corso ... gazzetta.it

Citroen con RCS Sport: C5 Aircross Auto Ufficiale del Giro 2026Citroën diventa Auto Ufficiale del Giro d’Italia 2026 e delle corse RCS Sport: debutto alla Strade Bianche (7 marzo) ... affaritaliani.it