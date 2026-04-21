DESI svela la più grande mappa 3D dell’universo | oltre 47 milioni di galassie

Un progetto chiamato DESI ha realizzato la più grande mappa tridimensionale dell’universo mai creata finora. La mappa include oltre 47 milioni di galassie e più di 20 milioni di stelle della Via Lattea. Questo lavoro ha permesso di ricostruire in modo dettagliato una vasta porzione dello spazio, fornendo nuovi dati utili per approfondire lo studio dell’energia oscura e dell’evoluzione cosmica.

Il progetto DESI completa la più estesa ricostruzione 3D dell’universo, offrendo nuovi dati per studiare energia oscura ed evoluzione cosmica: mappate oltre 47 milioni di galassie e più di 20 milioni di stelle della Via Lattea.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate La mappa segreta della materia: come un chimico dell’800 riuscì a mettere ordine nel caos dell’universoL’idea di “mettere ordine nell’universo” e dare un nome a tutti gli elementi che compongono il nostro mondo, classificandoli secondo un ordine... La stella più grande dell’universo sta morendo: gli astronomi assistono a uno spettacolo mai vistoNel cuore della Grande Nube di Magellano, una galassia satellite della nostra Via Lattea, si sta consumando un evento che sta riscrivendo i manuali...