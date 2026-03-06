La mappa segreta della materia | come un chimico dell’800 riuscì a mettere ordine nel caos dell’universo

Nel XIX secolo, un chimico ha lavorato per catalogare gli elementi chimici, cercando di organizzare il caos della materia conosciuta. Ha sviluppato una mappa che rappresenta la relazione tra gli elementi, contribuendo a dare loro un ordine preciso. La sua ricerca ha portato a una classificazione sistematica che ha rivoluzionato il modo in cui si studia la composizione dell’universo.

L'idea di "mettere ordine nell'universo" e dare un nome a tutti gli elementi che compongono il nostro mondo, classificandoli secondo un ordine preciso, è praticamente innata nella storia dell'umanità. Solo nel XIX secolo, dopo innumerevoli progressi dal punto di vista scientifico, fu possibile raggiungere questo primo traguardo: il 6 marzo 1869, esattamente 156 anni fa, il chimico Dmitri Ivanovi? Mendeleev presentò alla Società Chimica Russa la prima bozza della sua tavola periodica degli elementi, sul cui modello ci si basa ancora oggi per lo studio degli elementi chimici.

