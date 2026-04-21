Dermatologi altolà alle diagnosi fai da te

Negli ultimi tempi si sono diffusi numerosi video su TikTok e applicazioni di intelligenza artificiale che suggeriscono come diagnosticare problemi della pelle attraverso fotografie. Questi strumenti vengono spesso utilizzati da influencer per consigliare agli utenti di identificare eventuali malattie cutanee senza consultare un medico. Tuttavia, gli esperti dermatologi avvertono che affidarsi a queste soluzioni fai da te può essere rischioso e sconsigliano di sostituire il parere professionale con autodiagnosi online.

Video su TikTok, consigli degli influencer e applicazioni basate sull’intelligenza artificiale che promettono di riconoscere malattie della pelle da una fotografia sono ormai alla portata di tutti. Allo stesso tempo, filtri digitali, editing fotografico e immagini altamente curate stanno modificando il modo in cui molte persone percepiscono la propria pelle, alimentando aspettative spesso difficili da raggiungere. Il risultato è che sempre più persone cercano in rete informazioni dermatologiche prima di rivolgersi a uno specialista, esponendosi al rischio di diagnosi fai-da-te potenzialmente dannose o a indicazioni terapeutiche non sempre corrette.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Melanoma e "mappa dei nei": come riconoscere i segnali. I dermatologi: "Migliori diagnosi grazie alla tecnologia"Con l’arrivo del caldo iniziamo a scoprirci e a dedicare attenzione alla nostra pelle. Glass hair, fai scintillare i tuoi capelli questo inverno in 5 minuti con la laminazione fai-da-te all’acido glicolicoSe quello che cercate è un prodotto che vi permetta di ottenere una chioma luminosa e dall’effetto glass hair, ecco che la promozione... Contenuti di approfondimento Pelle, social e AI. SIDeMaST: Su internet molte informazioni utili, ma anche consigli senza basi scientifiche. L’alert dei dermatologiFino a 8 pazienti su 10 cercano online informazioni prima di consultare un dermatologo, con il rischio di diagnosi fai-da-te e trattamenti non appropriati, anche tramite app di ... quotidianosanita.it Dall' IA alle terapie biologiche, l'innovazione rivoluzionana la dermatologiaDall'intelligenza artificiale per migliorare la diagnosi precoce, passando per la medicina personalizzata fino alle nuove terapie biologiche e alle tecnologie digitali. (ANSA) ... ansa.it