Glass hair fai scintillare i tuoi capelli questo inverno in 5 minuti con la laminazione fai-da-te all’acido glicolico

Se vuoi sfoggiare capelli lucenti e dall’effetto vetro, puoi provarci anche a casa in pochi minuti. Una nuova laminazione fai-da-te all’acido glicolico promette di rendere i tuoi capelli più brillanti senza dover andare dal parrucchiere. La promozione è disponibile ora su Amazon, e basta poco per trasformare la tua chioma.

Se quello che cercate è un prodotto che vi permetta di ottenere una chioma luminosa e dall'effetto glass hair, ecco che la promozione che stavate aspettando è arrivata, e la trovate adesso su Amazon. Eh no, non si tratta di nessun trattamento particolare, ma di una combo di due step semplice ed efficace, un balsamo dalle proprietà straordinarie con acido glicolico, Glycolic Gloss di L'Oréal Paris Elvive, e un trattamento di laminazione rapida che aiuta i capelli spenti a ritrovare la loro naturale luminosità, lasciandoli con un effetto simile a quello che potreste ottenere con una laminazione da un professionista, ma in soli 5 minuti a casa vostra.

