Con l’arrivo della stagione calda, si aumenta l’esposizione al sole e si dedica maggiore attenzione alla cura della pelle. Tra i vari aspetti da controllare ci sono i nei, in particolare quelli che potrebbero essere segnale di problemi più seri. Secondo i dermatologi della Società Italiana di Dermatologia e Malattie della Pelle, circa il 50% dei casi di melanoma si concentra in una piccola percentuale della popolazione, evidenziando l’importanza di riconoscere tempestivamente eventuali segnali di allarme.

Con l’arrivo del caldo iniziamo a scoprirci e a dedicare attenzione alla nostra pelle. Parliamo di nei: quali sono quelli che devono allarmarci? Il 50% dei casi di melanoma si concentra nel 2% della popolazione, spiegano i dermatologi Sidemast (Società Italiana di Dermatologia e malattie.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Disturbi alimentari, un’emergenza in crescita anche a Bergamo: un’app per riconoscere i segnali nei giovani

Dai nostri like alla geopolitica: il saggio “Big Tech” ricostruisce la mappa del potere dei giganti della tecnologiaSocial media, e-commerce, gaming, piattaforme istituzionali e cloud fanno oggi parte della nostra quotidianità.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Melanoma e mappa dei nei: come riconoscere i segnali. I dermatologi: Migliori diagnosi grazie alla tecnologia; Melanoma, ecco chi rischia di più e perché inserire la ‘fotografia dei nei’ nei Lea; I lettini solari modificano il Dna della pelle (molto più del sole); Da topi anziani nuovi indizi sul legame tra età e tumori. Lo studio.

Perché bisogna fare la mappa dei nei annualmenteScopri perché è fondamentale fare la mappa dei nei annualmente per prevenire il melanoma e monitorare i cambiamenti cutanei. Questo articolo esplora in profondità la ... Leggi tutto ... msn.com

Melanoma, ecco chi rischia di più e perché inserire la ‘fotografia dei nei’ nei LeaIl 50% dei casi di melanoma si concentra nel 2% della popolazione. Le novità dal prossimo Congresso Sidemast. Con l’arrivo del caldo iniziamo a scoprirci e a dedicare attenzione alla nostra pelle. Par ... lapresse.it

Napoli ancora una volta conquista la vetta mondiale nell’ambito della lotta ai tumori: il direttore dell’Unità di Oncologio Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Tumori “Pascale”, Paolo Ascierto, è stato nominato primo oncologo facebook

Chi lavora al sole è più esposto al rischio melanoma, ma la protezione solare non è ancora una misura standard. Buoni Sole prova a cambiare questo approccio x.com