Derby ligure travolgente | la Cairese schiaccia il Sanremo 15-6

Nel match di Serie C tra Cairese e Sanremo, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria schiacciante con il punteggio di 15-6. La partita si è svolta senza particolari pause e ha visto la Cairese prevalere nettamente sui rivali lungo tutto l'incontro. La gara si è conclusa con un risultato che testimonia la differenza di gioco tra le due formazioni.

La Cairese ha dominato il derby ligure in Serie C, sconfiggendo il Sanremo con un punteggio netto di 15-6. Il successo, ottenuto sabato scorso, rappresenta il secondo trionfo consecutivo per i valbormidesi dopo la vittoria dell’opening day. Il dominio dei valbormidesi e la reazione sanremese. La partita è stata decisa precocemente grazie a una gestione magistrale della seconda ripresa. In quel momento, le valide offerte da Estrada, Marenco e Garra, sommate a qualche errore difensivo degli avversari, hanno permesso alla squadra di accumulare un vantaggio di 5 punti. Il Sanremo ha cercato di rientrare in partita tra la quarta e la quinta ripresa, sfruttando alcune sbavature nella difesa della Cairese e riuscendo a segnare 3 punti che hanno ridotto lo scarto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Derby ligure travolgente: la Cairese schiaccia il Sanremo 15-6 Notizie correlate Leggi anche: Derby ligure: il Bvc Sanremo piegato dal Cus Genova con un 95-51 Leggi anche: Osimo schiaccia Loreto. Il derby è a senso unico Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Eccellenza. Genova Calcio travolgente: 5-1 allo Sporting Taggia e corsa al quinto posto aperta; Eccellenza. Le terne arbitrali per il 29° turno: fischietto da Rovereto per il derby S.F. Loano - Pietra Ligure; Eccellenza. Penultima giornata di campionato, spicca il derby S.F. Loano - Pietra Ligure: il programma; Eccellenza. La prima nel nuovo Ellena è un pareggio: il derby S.F. Loano - Pietra Ligure finisce 1-1. Il commento di mister Andrea Moraglia dopo il pareggio nel derby SV Sport #asdpietraligure1956 #biancocelesti #icoloridelmare #luiginounodinoi - facebook.com facebook La Pro Recco fa suo il derby ligure: Savona battuto a domicilio x.com