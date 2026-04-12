Derby ligure | il Bvc Sanremo piegato dal Cus Genova con un 95-51

Nel derby ligure di basket, il Bvc Sanremo E.On. ha subito una sconfitta pesante sul campo del Cus Genova, chiudendo la partita con un punteggio di 95 a 51. La sfida si è svolta sabato pomeriggio e ha visto i padroni di casa dominare dall'inizio alla fine, lasciando poco spazio alle speranze di rimonta degli avversari.

Il Bvc Sanremo E.On. ha affrontato un test estremamente severo sabato pomeriggio nel derby ligure contro il Cus Genova, soccombendo sul campo avversario con un punteggio netto di 95 a 51. La sfida, giocata sul parquet genovese, ha la compagine matuziana impegnata in una prestazione complessa, condizionata dall’assenza di diversi elementi chiave della rosa per varie ragioni tecniche e organizzative. Resilienza matuziana e dominio dei padroni di casa. Nonostante le difficoltà strutturali legate alla mancanza di alcuni titolari, il gruppo di Alessandro Deda ha mostrato segnali di tenuta nella fase iniziale del match, riuscendo a mantenere il distacco minimo durante il primo periodo, concluso con un parziale di 20-13 a favore dei genovesi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Derby ligure: il Bvc Sanremo piegato dal Cus Genova con un 95-51 Leggi anche: Sanremo Basket, trasferta amara: Genova vince 60-44. Stanchezza e fisicità avversaria decisiva per il Bvc. Volley In Prima Divisione femminile ligure. Podenzana Tresana, prova di carattere. Piegato il RapalloPodenzana Tresana 3 Vbc Rapallo 1 PODENZANA TRESANA: Cuffini, Lavarra, Bartoli, La Mattina, Abasidi, Serio, Giannoni V.