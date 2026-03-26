Osimo schiaccia Loreto Il derby è a senso unico

Nel match disputato al PalaBellini, Osimo ha battuto Loreto con un risultato netto. La partita si è svolta con intensità e ha visto le due squadre affrontarsi con grande determinazione. La vittoria di Osimo è stata chiara e si è concretizzata nel corso della gara, senza lasciare spazio a dubbi sul risultato finale.

Un derby, ma non solo. Un match pieno di adrenalina e tensione per l’importanza della posta in palio quello giocato al PalaBellini tra Osimo e Loreto. Le due squadre prima del fischio d’inizio erano distanti solo due punti. A senso unico invece il risultato finale con la capolista Osimo che lascia le briciole a Loreto. "Una partita a senso unico per merito nostro - le parole del direttore sportivo della formazione osimana, Amedeo Gagliardi –. L’abbiamo interpretata nel migliore dei modi e abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. Dobbiamo continuare su questa strada". Per Osimo era importante la vittoria anche per mettere alle spalle il ko nella precedente giornata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Osimo schiaccia Loreto. Il derby è a senso unico Articoli correlati LIVE Musetti-Sonego 6-3, 6-3, 6-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: derby a senso unicoSi chiude qui la DIRETTA LIVE del derby azzurro tra MUSETTI e Sonego, con il carrarino che giunge in sedicesimi di finale e affronterà Tsitsipas o... Leggi anche: Poker di reti del Borghetto, bene il Loreto e oggi c’è Fc Osimo Contenuti e approfondimenti su Osimo schiaccia Argomenti discussi: La Nef Osimo vs Rubicone: Risultato in Diretta Streaming Serie B > Girone E 2024-2025. Osimo schiaccia Loreto. Il derby è a senso unicoIl ds Gagliardi: Abbiamo interpretato la gara nel migliore dei modi, avanti così. Il tecnico degli ospiti Iurisci: Prestazione sottotono, dobbiamo reagire. msn.com Serie b maschile. Per Osimo il derby a Loreto. I senzatesta vogliono allungareSarà derby domenica a Loreto dove arriverà la capolista Osimo. Sarà solo la seconda partita interna per la formazione loretana in questo atipico inizio stagione. E si giocherà ancora al PalaCardinali, ... ilrestodelcarlino.it