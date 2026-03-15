A Torre Annunziata si sta svolgendo un intervento di derattizzazione che durerà quattro giorni. L’operazione coinvolge le autorità locali e prevede l’utilizzo di specifici prodotti per eliminare i roditori presenti in diverse zone della città. Durante questo periodo, vengono adottate misure temporanee per limitare i disagi ai cittadini e garantire un ambiente più igienico. La conclusione dell’intervento è prevista entro la fine della settimana.

"> Derattizzazione a Torre Annunziata: Tutti i Dettagli. Il Comune di Torre Annunziata ha ufficialmente annunciato un’importante attività di derattizzazione che interesserà l’intero territorio cittadino. Questa iniziativa è stata pianificata in stretta collaborazione con l’ASL Napoli 3 Sud, l’ente sanitario che si occuperà di realizzare gli interventi. Un provvedimento fondamentale per garantire la salute pubblica e il benessere della comunità. L’assessore all’ambiente, Daniele Carotenuto, ha sottolineato una novità rispetto agli anni precedenti. “Quest’anno, a differenza delle edizioni passate, abbiamo previsto quattro giornate di intervento anziché due. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Derattizzazione a Torre Annunziata: quattro giorni per una città più sicura e pulita.

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