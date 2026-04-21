È iniziato davanti al Tribunale di Caltanissetta il processo denominato «Depistaggio bis» riguardante la Strage di via D’Amelio. Il procedimento si concentra sulle testimonianze di quattro poliziotti, accusati di aver fornito dichiarazioni false sulle indagini relative all’attentato in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino. In aula, un ex agente ha riferito che un carabiniere gli consegnò la valigia di Borsellino.

È in corso davanti al Tribunale di Caltanissetta il processo «Depistaggio bis» sulla Strage di via D’Amelio, incentrato sulle presunte false testimonianze rese da quattro poliziotti in relazione alle indagini sull'attentato in cui morì il giudice Paolo Borsellino. Imputati sono Maurizio Zerilli, Giuseppe Di Gangi, Vincenzo Maniscaldi e Angelo Tedesco, tutti appartenenti al gruppo investigativo «Falcone-Borsellino», la squadra guidata dall’allora capo della Squadra Mobile Arnaldo La Barbera che gestì il collaboratore di giustizia Vincenzo Scarantino. Secondo l'accusa, i quattro avrebbero mentito o taciuto circostanze rilevanti nel corso del primo processo sul depistaggio, conclusosi con la prescrizione per altri tre poliziotti.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Depistaggio via D'Amelio, riprende il processo ai 4 poliziotti. L'ex agente in aula: "Un carabiniere mi consegnò la valigia di Borsellino"

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