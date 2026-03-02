Depistaggio su via D' Amelio i giudici | I tre poliziotti sapevano che Scarantino mentiva

I giudici hanno stabilito che tre poliziotti coinvolti nel depistaggio su via D'Amelio sapevano che Scarantino mentiva e che tutti e tre seguirono le direttive dell'ex capo della Mobile, morto nel 2002. Secondo le sentenze, gli agenti erano consapevoli di indirizzare un collaboratore inattendibile per rafforzare la sua credibilità. La decisione si basa sulle evidenze delle dichiarazioni e delle testimonianze raccolte nel procedimento.

"Non vi possono essere dubbi sul fatto che tutti e tre gli imputati aderirono alle direttive impartite da La Barbera (l’ex capo della Mobile deceduto nel 2002 ndr) consapevoli di stare instradando un 'collaboratore' inattendibile al fine di costruire attorno a lui un'aura di attendibilità e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Strage di via D'Amelio, De Luca in Antimafia: "Diverse piste aperte, ma il pentito Lo Cicero è come Scarantino"Ha fatto delle precisazioni, ma ha anche aggiunto materiale, il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, durante la sua audizione in...

Milano, i pm contro i giudici: «Nessun alibi, la Scia era illegittima e lo sapevano»Nel ricorso al riesame la procura contesta la buona fede riconosciuta dal gip: norme e giurisprudenza erano già univoche e il Comune aveva segnalato...

Tutto quello che riguarda Depistaggio.

Discussioni sull' argomento Il silenzio che uccise Paolo Borsellino - POP; ANTONIO DI PIETRO / ARIECCO IL GRANDE INSABBIATORE.

Via D’Amelio, i poliziotti depistarono senza sapere di aiutare la mafiaQuesto è il cuore della motivazione con cui la prima sezione della Corte di appello di Caltanissetta, nel giugno 2024, ha emesso sentenza di non luogo a procedere. Prescritto il reato di calunnia ... livesicilia.it

Strage di Via d’Amelio, il 19 luglio 1992 l’attentato a Paolo Borsellino/ La storia tra depistaggi e misteriStrage di Via d'Amelio, cosa è successo il 18 luglio 1992, l'inchiesta sulla morte del giudice Paolo Borsellino tra ombre e depistaggi Il 18 luglio 1992 morì il giudice Paolo Borsellino insieme agli ... ilsussidiario.net

Il processo per il depistaggio di via D’Amelio col falso pentito Scarantino. Depositate le motivazioni della sentenza che ha dichiarato prescritte le imputazioni a carico dell’ex dirigente Bò e degli ispettori Mattei e Ribaudo - facebook.com facebook

Per la morte della magistrata, trovata senza vita nella sua abitazione, è stato ipotizzato il reato di depistaggio. Tra i sei indagati, il figlio e il marito della donna. Oggi l'incidente probatorio sulla nuova autopsia. #IoSeguoTgr x.com