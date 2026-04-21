Dentro ai padiglioni del Salone del Mobile 2026

Martedì 21 aprile si è aperta ufficialmente la fiera del mobile a Milano, un evento che ogni anno richiama espositori e visitatori da tutto il mondo. La manifestazione si svolge all’interno di padiglioni dedicati, con numerose aziende che presentano le loro novità nel settore del design. La settimana si estende su diversi giorni, offrendo uno spazio di confronto e presentazione di prodotti e tendenze.

Inaugurato martedì 21 aprile il Salone del Mobile 2026, l'annuale appuntamento con il design che mette Milano al centro del mondo per un'intera settimana. Presenti per il taglio del nastro alla Fiera di Rho tutte le maggiori autorità del governo e della città: dalla presidente del Consiglio.🔗 Leggi su Milanotoday.it Inside the $200 Million Versace Estate – Ultimate Luxury Mansion Tour 2026 Notizie correlate Salone Raritas al Salone del Mobile 2026 i pezzi unici in fieraAl Salone del Mobile 2026, aperto in questi giorni a Fiera Milano Rho fino al 26 aprile, non c’è solo il consueto panorama di arredi e complementi:... Leggi anche: Salone del Mobile 2026: gli appuntamenti moda imperdibili del Fuorisalone Altri aggiornamenti Temi più discussi: Salone e Fuorisalone 2026, Milano capitale assoluta del design: la mappa dei luoghi e degli eventi da non perdere; Nella settimana del Salone del Mobile a Milano l’ultimo piano della Torre Velasca diventa una sala da tè segreta; Lost and Roll, recensione del documentario di Gianluca Vassalo sul Salone del Mobile di Milano; Il Salone del Mobile di Milano è un punto fermo in un tempo instabile. Dentro ai padiglioni del Salone del Mobile 2026Inaugurata a Milano la maxi esposizione delle migliori opere di design da tutto il mondo. Presenti anche la presidente del Consiglio Meloni, il presidente del Senato La Russa e i vicepremier Tajani e ... milanotoday.it Salone del Mobile, al via la 64ª edizione a RhoTaglio del nastro domani a Fiera Milano Rho per la 64esima edizione del Salone del Mobile. La rassegna mondiale del design apre i battenti con oltre 1.900 ... espansionetv.it Corriere della Sera. . Giorgia Meloni al Salone del Mobile di Milano per la giornata di inaugurazione viene circondata dai giornalisti che le fanno domande sui temi più caldi dell'attualità: la premier ha parlato di Trump, della situazione nello Stretto di Hormuz, - facebook.com facebook Visita al Salone Internazionale del Mobile: il mio punto stampa x.com