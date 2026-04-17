Salone del Mobile 2026 | gli appuntamenti moda imperdibili del Fuorisalone

Da vanityfair.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Salone del Mobile 2026, il Fuorisalone propone numerosi eventi tra mostre, installazioni e cocktail party. La città si anima con esperienze immersive e appuntamenti dedicati alla moda e al design, offrendo al pubblico un calendario ricco di occasioni imperdibili. Le iniziative si svolgono in diverse location, coinvolgendo esposizioni di oggetti di design e incontri tra professionisti del settore. La manifestazione si conferma come uno dei momenti principali dell’anno per il settore.

Mostre, installazioni, cocktail party, esperienze immersive e non solo. Il cuore della città di Milano, in occasione della Design Week, si dice pronto ad accogliere gli appuntamenti più fashion, firmati da celebri case di moda.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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