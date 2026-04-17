Salone del Mobile 2026 | gli appuntamenti moda imperdibili del Fuorisalone

Al Salone del Mobile 2026, il Fuorisalone propone numerosi eventi tra mostre, installazioni e cocktail party. La città si anima con esperienze immersive e appuntamenti dedicati alla moda e al design, offrendo al pubblico un calendario ricco di occasioni imperdibili. Le iniziative si svolgono in diverse location, coinvolgendo esposizioni di oggetti di design e incontri tra professionisti del settore. La manifestazione si conferma come uno dei momenti principali dell’anno per il settore.

Mostre, installazioni, cocktail party, esperienze immersive e non solo. Il cuore della città di Milano, in occasione della Design Week, si dice pronto ad accogliere gli appuntamenti più fashion, firmati da celebri case di moda.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Salone del Mobile 2026: gli appuntamenti moda imperdibili del Fuorisalone Notizie correlate Olimpiadi 2026, i prezzi degli hotel a Milano? Più alti per il Salone del Mobile e il FuorisaloneMilano, 3 febbraio 2026 – Milano è ricca di grandi eventi e, per questo, molto attrattiva. Salone del Mobile e Fuorisalone: Brera Design District presenta la 17ª edizione della Brera Design WeekAnche quest’anno Brera si configura come un laboratorio urbano diffuso e si afferma come uno degli epicentri del design internazionale In occasione... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Guida pratica al Salone del Mobile.Milano 2026; Al Salone del Mobile i nuovi arredi puntano su forme avvolgenti e stile senza tempo; Cosa vedere a Milano durante il Salone del Mobile 2026: 10 grandi protagonisti della kermesse ci svelano i loro posti preferiti; Salone del Mobile 2026: tra pochi giorni, tutte le novità in fiera e in città. Salone del Mobile 2026: gli appuntamenti moda imperdibili del FuorisaloneMostre, installazioni, cocktail party, esperienze immersive e non solo. Il cuore della città di Milano, in occasione della Design Week, si dice pronto ad accogliere gli appuntamenti più fashion, firma ... vanityfair.it Salone del Mobile.Milano 2026: ingresso, orari, biglietti, mezzi per arrivare e parcheggiDal 21 al 26 aprile, il Salone del Mobile apre agli operatori di settore, mentre per il pubblico l'ingresso è previsto per sabato 25 e domenica 26. Tutte le informazioni sui mezzi per arrivare e i par ... cosedicasa.com Dare valore agli spazi domestici mettendo la materia al centro dei progetti. È il concept della 64esima edizione del Salone del Mobile, appuntamento internazionale per la design industry. Radio 24 sarà presente, dal 21 al 26 aprile a Rho Fiera Milano, con pro - facebook.com facebook Quali saranno gli espositori al Salone del Mobile 2026 I principali nomi x.com