Denis Adami in campo per la carica di sindaco con la lista Avanti per Soave

Denis Adami, 43 anni e libero professionista, ha annunciato la sua candidatura come sindaco di Soave alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. È il primo candidato ufficiale presentato dalla lista “Avanti per Soave”. La sua candidatura è stata comunicata in vista delle consultazioni comunali che si terranno tra due mesi.

È Denis Adami, 43 anni, libero professionista, il primo candidato ufficiale alla carica di sindaco per le prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Soave. Adami ricopre attualmente l'incarico di assessore al patrimonio e alle manutenzioni ed è stato scelto all’unanimità.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Corsa alla carica di sindaco: quarta lista del centrodestraLe liste "tradizionali", Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, e ora anche la quarta che va a chiudere il cerchio, vale a dire la lista civica... Omicidio Denis Bergamini, la Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro non riapre l’istruttoria. Si va avanti con il processoNessuna riapertura dell’istruttoria e il processo per l’omicidio di Denis Bergamini va avanti. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: SOAVE, DENIS ADAMI SCENDE IN CAMPO: CONTINUITÀ E PROGETTI PER IL FUTURO DEL BORGO CON AVANTI PER SOAVE. MATTEO PRESSI CAPOLISTA; Soave, l’assessore Denis Adami candidato sindaco di Avanti per Soave. Pressi capolista; EUROPA RISVEGLIATI, EUROPE WAKE UP!. Iniziano le riprese di "Mi fermo qui", il nuovo cortometraggio di "Dimore in cerca d'autore – Cinetour", oggi in scena a Fermo, nella suggestiva Piazza del Popolo. Scritto da Paolo Consorti e Anna Olivucci, con la regia di Paolo Consorti. Nel cast: Denise Tantucc facebook