In vista delle prossime elezioni amministrative, si registra una nuova candidatura del centrodestra con l'inserimento di una quarta lista. Le tre forze storiche, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, hanno già presentato i loro candidati, e ora si aggiunge questa quarta formazione politica. La competizione si intensifica con questa novità nel panorama delle forze in corsa per la carica di sindaco.

Le liste "tradizionali", Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, e ora anche la quarta che va a chiudere il cerchio, vale a dire la lista civica "Legnano ideale": Mario Almici (nella foto), candidato sindaco per il Centrodestra a Legnano, ha ufficializzato questa settimana le liste che supporteranno la sua corsa a Palazzo Malinverni confermando la presenza della nuova formazione denominata Legnano ideale. "Legnano ideale – ha spiegato Almici introducendo la new entry – è una lista civica che, condividendo i valori etici e politici fondanti e fondamentali del centrodestra, si apre agli elettori che preferiscono non identificarsi nei singoli partiti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Corsa alla carica di sindaco: quarta lista del centrodestra

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