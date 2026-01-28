Omicidio Denis Bergamini la Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro non riapre l’istruttoria Si va avanti con il processo

La Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro ha deciso di non riaprire l’istruttoria sull’omicidio di Denis Bergamini. La richiesta dei difensori di Isabella Internò, l’ex fidanzata condannata in primo grado a 16 anni, è stata respinta. Il processo continua, senza ulteriori approfondimenti sulla causa della morte del calciatore del Cosenza, avvenuta nel 1989.

Nessuna riapertura dell’istruttoria e il processo per l’ omicidio di Denis Bergamini va avanti. Lo ha deciso la Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro rigettando la richiesta dei difensori dell’unica imputata, Isabella Internò, l’ex fidanzata del calciatore del Cosenza condannata nell’ottobre 2024 in primo grado a 16 anni di carcere per il delitto consumato “in concorso con ignoti”, nella notte del 18 novembre 1989 quando il corpo di Bergamini è stato trovato senza vita lungo la Statale 106, all’altezza di Roseto Capo Spulico. I giudici di secondo grado hanno respinto la richiesta di una nuova perizia e hanno fissato il calendario delle prossime udienze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti su Denis Bergamini

In breve tempo si concluderà il processo d’appello relativo all’omicidio di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza ucciso nel 1989.

Ultime notizie su Denis Bergamini

